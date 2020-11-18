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Путин поручил назначить выплаты студентам, помогающим бороться с коронавирусом
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин поручил назначить выплаты студентам, помогающим бороться с коронавирусом

Евгения Звощик

Общество

Необходимо подготовить дополнительные выплаты до конца текущего года для студентов медицинских учебных заведений, который в рамках практики принимают активное участие в оказании помощи пациентам с новым типом коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в среду, 18 ноября, во время совещания с членами правительства РФ по ситуации с COVID-19.

— Для студентов вузов, ординаторов, аспирантов, и по медицинским специальностям, — в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ — 7 тысяч рублей в месяц, — передает слова Путина РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне вызывают скорую помощь в два раза чаще в пиковые дни на фоне ситуации с коронавирусом. В частности, по его словам, в Пермском крае данный показатель вырос в 10 раз.

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