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Депутат МГД Николаева: В проекте бюджета закреплено приоритетное финансирование соцсферы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Депутат МГД Николаева: В проекте бюджета закреплено приоритетное финансирование соцсферы

Кирилл Николаев

Город

В проекте бюджета Москвы на 2021 год и прогнозных показателей на два последующих года закреплены приоритетное финансирование социальной сферы и защита интересов ее работников. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил член комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Елена Николаева.

По ее словам, в проекте бюджета расходы на социальную сферу Москвы составляют 56 процентов. Эти средства направлены на полноценную работу столичных систем здравоохранения и образования, финансирование выплат и льгот, повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

— В проекте также предлагается продолжить финансирование стимулирующих выплат, которые дают работникам возможности для повышения квалификации и вклада в работу отрасли, — заявила Николаева.

Депутат отметила, что в столице работают программы, выделяющие лучших в отрасли. Например, статус «Московский врач» является свидетельством того, что доктор растет профессионально. На ежемесячные дополнительные выплаты данным медработникам, а также ряд других выплат отдельным категориям специалистов предусмотрено 8,2 миллиарда рублей.

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