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СМИ: Подозреваемый в хищениях Михаил Мень находится на допросе в СК
Фото: ach.gov.ru / Официальный сайт Счетной палаты РФ

СМИ: Подозреваемый в хищениях Михаил Мень находится на допросе в СК

Евгения Звощик

Происшествия

Аудитор Счетной палаты и экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень, подозреваемый в участии в хищении 700 миллионов рублей, в данный момент находится в Следственном комитете на допросе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 18 ноября.

По информации СМИ, Меню инкриминируется часть 4 статьи 160 УК РФ. По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее члены Совета Федерации единогласно одобрили задержание Михаила Меня. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, СКР расследует уголовное дело о хищении в 2011 году 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. По информации следователей, им удалось получить достаточно доказательств вины Меня, который в тот период был главой региона.

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