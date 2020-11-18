Пашаев рассказал, что нужно для помилования Ефремова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Михаилу Ефремову не нужно одобрение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, чтобы обратиться к президенту Владимиру Путину за помилованием. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сказал экс-защитник актера Эльман Пашаев.

— Чтобы Ефремова помиловали, необходимо только его официальное обращение к президенту. И не требуется никакого возмещения морального или материального вреда потерпевшей стороне. Не требуется признание вины, поскольку Ефремов все равно остается осужденным. И президент после такого обращения осужденного имеет право его помиловать, — объяснил он.

При этом Пашаев назвал слухами сообщения о том, что семья Захарова подружилась с актером и намерена обратиться к главе государства с просьбой помиловать артиста.

Фото: youtube.com/GrazhdaninPoet

Ранее стало известно, что Ефремов находится на финальной стадии примирения с потерпевшей стороной. Такое заявление сделал его адвокат Андрей Алешкин. Более того, по словам защитника, семья погибшего намерена обратиться к президенту РФ с прошением о помиловании Ефремова.

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