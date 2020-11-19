«Абырвалг»: Хрусталев показал, как восстанавливается после комы 

Фото: instagram.com / Дмитрий Хрусталев

Телеведущий Дмитрий Хрусталев продолжает восстанавливаться после выхода из искусственной комы, в которую его ввели медики несколько дней назад. Во время реабилитации звезда шоу «Вечерний Ургант» не забывает рассказывать о своем состоянии подписчикам в Instagram-аккаунте.

Так, Хрусталев опубликовал снимок с очередных процедур. Фанаты предположили, что телеведущий проходит энцефалограмму, которая оценивает функциональное состояние головного мозга. Сам Хрусталев подписал свое фото единственной фразой, которая принадлежит герою булгаковской повести «Собачье сердце»: «Абырвалг».

— «В Космос готовишься», «Шариков!», «2020 год во всей красе», — прокомментировали снимок подписчики Хрусталева.

Напомним, Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в больницу № 40 Сестрорецка в Петербурге. Состояние комика врачи оценивали как тяжелое, из-за чего его вводили в искусственную кому.

Как стало известно позднее, предварительный диагноз артиста — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Врачам предстоит более подробно выяснить причины инцидента. Позже шоумена вывели из комы, его состояние стабильное.

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