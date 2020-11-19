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Курс рубля снижается к евро и доллару на фоне дешевеющей нефти
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Курс рубля снижается к евро и доллару на фоне дешевеющей нефти

Виктория Родимкина

Экономика

Российская валюта снижается к доллару и евро утром 19 ноября на фоне дешевеющей нефти. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в четверг.

Так, расчетами на «завтра» на 10:03 по московскому времени курс доллара повышался на 13 копеек и составлял 76,19 рубля. Евро подорожало на 11 копеек до 90,29 рубля.

Стоимость нефти марки Brent снижается на 0,3 процента до 44,20 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что нефть дешевеет на фоне возвращения опасений за спрос из-за COVID-19.

Читайте также: Курс доллара снизился на Мосбирже до 76,37 рубля

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