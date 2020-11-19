Лавров во время рабочей поездки в Минск планирует встретиться с Лукашенко

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершит рабочую поездку в Минск 25–26 ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 19 ноября.

По ее словам, Сергей Лавров встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД республики Владимиром Макеем, передает РИА Новости.

— 25–26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в этом мероприятии (совместное заседание коллегии МИД РФ и Белоруссии — прим. «ВМ»), — сказала Мария Захарова.

Она отметила, что стороны обсудят ситуацию в Белоруссии и главные вопросы двусторонней и международной повестки.

Также представитель МИД РФ сообщила, что на встрече будет рассмотрен ход договоренностей в области внешней политики Союзного государства на 2020–2021 годы.

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