Захарова заявила, что все рекомендации по зарубежным поездкам остаются в силе
Все рекомендации по зарубежным поездкам для россиян остаются в силе в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ в четверг, 19 ноября.
Она призвала граждан России не подвергать себя неоправданным рискам, следить за рекомендациями на сайте МИД перед тем, как выехать за пределы страны.
— Все наши рекомендации актуальны, — цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины «Спутник V» на ближайшие месяцы. Кроме того, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и разработчики российской вакцины «Спутник V» рассказали о своем сотрудничестве.
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