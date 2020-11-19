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Петр Бирюков: Городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Петр Бирюков: Городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме

Василиса Чернявская 

Город

Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, никаких аварийных отключений из-за ухудшения погоды нет. Как рассказал в четверг, 19 ноября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, заранее была проведена противогололедная обработка дорог, тротуаров, пешеходных зон.

Он добавил, что на отдельных участках МКАД и в Новой Москве организовано дежурство тягачей.

На дежурства заступили более 1,5 тысячи аварийных бригад, все энергосистемы работают без сбоев. Заммэра отчитался и о том, что в столице не зафиксировано случаев падения деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения из-за ухудшения погоды.

Коммунальщики продолжают работать в режиме повышенной готовности, а жителей предупредили об осадках и ветре в течение дня. Петр Бирюков предупредил москвичей о необходимости быть внимательнее на улице, соблюдать правила безопасности.

— Также не стоит укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили, — отметил он.

Ранее синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах, в связи с этим в режим повышенной готовности были переведены столичные службы.

Читайте также: Сильный ветер и гололедица: синоптики рассказали о погоде в Москве до конца недели

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