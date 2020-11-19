СК просит избрать Михаилу Меню «запрет определенных действий»

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Следователи подали в Басманный суд Москвы ходатайство об избрании «запрета определенных действий» в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская в четверг, 19 ноября.

Ранее аудитору Счетной палаты и бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню предъявили обвинения в растрате 700 миллионов рублей.

— Такую меру пресечения следствие просит установить на срок до 18 января, — передает сообщение РИА Новости.

Задержание Михаила Меня по делу о растрате

18 ноября члены Совета Федерации единогласно одобрили задержание Михаила Меня по делу о растрате крупной суммы денег. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Позже в тот же день Меня задержали и предъявили ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии СК, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу для хищения бюджетных денег, которые были выделены в качестве кредита Министерством финансов РФ для поддержки Ивановской области. Михаил Мень вину в растрате не признал.

Кроме того, по данному делу были привлечены в качестве обвиняемых еще два фигуранта — бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

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