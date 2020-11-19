В Кремле заявили о важности противодействия цензуре иностранных сайтов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных сайтов в России необходимы, они будут выработаны при обсуждении законопроекта в Государственной думе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 19 ноября.

Ранее стало известно, что законопроект о санкциях в отношении иностранных сайтов за цензуру российских СМИ внесли в Государственную думу. Среди санкционных мер — блокировка, снижение трафика и административные штрафы. По словам одного из авторов проекта, размер штрафа будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.

Дмитрий Песков отметил, что дискриминационные действия в отношении российских СМИ были зафиксированы в последние недели, месяцы. Этому необходимо противостоять, уточнил пресс-секретарь.

— Выработка механизмов — это предмет для тщательной проработки, и я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Дмитрий Песков уточнил, что иностранные интернет-платформы дискриминируют не только российские СМИ и пользователей. Эта проблема, по словам пресс-секретаря, носит широкий характер.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ. На данный момент максимальный штраф, который могут получить за это компании, составляет 10 тысяч рублей.

Читайте также: Запретят ли Instagram и Facebook в России: эксперт объяснил необходимость законопроекта об иностранных интернет-платформах