Основателей белорусского Telegram-канала Nexta внесли в список причастных к терроризму

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КГБ Белоруссии внес основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на сайте ведомства.

Причиной подобного решения стал тот факт, что Путило и Протасевич обвиняются в организация массовых беспорядков на территории Белоруссии. Кроме того, в их отношении возбуждено уголовное дело в связи с совершением «умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности». Путило и Протасевич объявлены в межгосударственный розыск. В качестве места их проживания указана Варшава.

Напомним, NEXTA — Telegram-канал, известный в Белоруссии благодаря своей оппозиционной направленности. В нем активно освещаются протесты, происходящие в республике после президентских выборов. Кроме того, канал призывает своих подписчиков к несанкционированным акциям.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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