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Бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня привезли в Басманный суд Москвы в наручниках. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Меня посадили в клетку. Как правило, чаще всего обвиняемых и подозреваемых, для которых не просят меру пресечения в виде заключения под стражу, сажают без наручников за стол рядом с адвокатами.

Ранее следователи подали в Басманный суд Москвы ходатайство об избрании «запрета определенных действий» в отношении Михаила Меня.

Задержание Михаила Меня по делу о растрате

18 ноября члены Совета Федерации единогласно одобрили задержание Михаила Меня по делу о растрате крупной суммы денег. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Позже в тот же день Меня задержали и предъявили ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии СК, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу для хищения бюджетных денег, которые были выделены в качестве кредита Министерством финансов РФ для поддержки Ивановской области. Михаил Мень вину в растрате не признал.

Кроме того, по данному делу были привлечены в качестве обвиняемых еще два фигуранта — бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

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