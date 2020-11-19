«Уснешь в нокауте»: Дацик заявил о намерении разобраться с Яндиевым

Фото: Скриншот YouTube

Недавно вышедший на свободу российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по кличке Рыжий Тарзан изъявил желание вернуться на ринг и «наказать» своего коллегу по боям Адама Яндиева.

— Адам, что такое нежданчик? Через два-три месяца после тренировок, как немного разовью дыхалочку, я готов показать, что такое нежданчик, что такое подлянка, — в бою, на ринге. Подлый, гнусный, невидимый удар, от которого ты просто уснешь в нокауте, — пригрозил Яндиеву Рыжий Тарзан.

Дацик понимает, что их поединок может состояться только в том случае, если Яндиев не отправится за решетку, сообщил он в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA.

Напоминаем, что ранее произошел конфликт между спортсменами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. Во время ссоры Яндиев нанес оппоненту несколько ударов по лицу. По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, после чего его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию.

Читайте также: Боец Яндиев впервые прокомментировал нападение на Харитонова