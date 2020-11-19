Спектакли зарубежных театров можно увидеть в прямом эфире

Фото: Пресс-служба проекта «Большие гастроли»

В четверг, 19 ноября, в 19:00 на сцене Московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина состоится показ на сцене и одновременно прямая трансляция спектакля «О мышах и людях» Государственного академического русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан).

Драма по одноименной повести лауреата Нобелевской премии, американского прозаика Джона Стейнбека в постановке Дмитрия Скирты расскажет о трагедии рабочих во времена Великой депрессии в США.

Трансляцию спектакля можно будет увидеть бесплатно — плеер на канале появится ровно в назначенное время.

Ранее «360» писало о том, что, несмотря на то, что сейчас музеи закрыты для посетителей, посетить экспозиции можно виртуально — музеи работают в онлайн-формате и проводят телемосты и совместные онлайн-трансляции.

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