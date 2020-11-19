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Новый сезон «Синей птицы» стартует на телеканале «Россия»
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Новый сезон «Синей птицы» стартует на телеканале «Россия»

Кирилл Николаев

Общество

На телеканал «Россия» в воскресенье, 22 ноября, возвращается Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица». В новом сезоне проекта произошли некоторые изменения.

Организаторы придумали новое правило: теперь каждому участнику дается дополнительное время, чтобы поразить зрителя. В этом году к жюри конкурса присоединился певец Дима Билан.

— Для меня стать одним из членов жюри этого конкурса — это тоже вызов, погружение в творчество. Я бы очень хотел зарядиться и заразиться этой творческой энергией «Синей птицы», — сообщил музыкант.

Также в шоу примут участие музыканты, работающие в новых интересных жанрах. Подобной музыки в телеэфире еще не было. Неофициальным лозунгом нового сезона станет «Вся власть юным талантам!».

Первый выпуск нового сезона проекта начнется 22 ноября в 18:15.

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