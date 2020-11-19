Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России является напряженной. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, в регионах не выявлено взрывного роста заболевания.

— Взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации, но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно, — отметила Попова.

Она напомнила россиянам о необходимости носить маски, часто мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

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