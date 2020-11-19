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Воробьев озвучил число тяжелых пациентов с коронавирусом в Подмосковье
Фото: Сайт президента РФ

Воробьев озвучил число тяжелых пациентов с коронавирусом в Подмосковье

Юлия Захарова

Общество

Около 12 тысяч зараженных коронавирусом находятся в больницах Московской области. Об этом в четверг, 19 ноября, рассказал глава региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в тяжелом состоянии находятся порядка пяти процентов из них.

— Порядка пяти процентов от 12 тысяч госпитализированных — в тяжелом состоянии. 200 из них на ИВЛ, порядка 4–4,5 тысячи — пользуются кислородом, — отметил губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что по состоянию на 19 ноября в Подмосковье коронавирусом заражены свыше 100 тысяч человек. При этом более 73,3 тысячи пациентов выздоровели, 1856 скончались.

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Андрей Воробьевгоспитализациякоронавирус
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