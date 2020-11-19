Беглов рассказал о ситуации с мигрантами в Санкт-Петербурге на фоне COVID-19

Фото: gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с мигрантами в городе на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— В настоящее время миграционная ситуация в Санкт-Петербурге остается стабильной и контролируемой. Массовой концентрации иностранных граждан, не имеющих возможности вернуться в свои государства, не выявлено, — цитирует губернатора портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Губернатор рассказал, что в период пандемии, пока у приехавших нет возможности вернуться к себе на родину, мигрантов временно размещают на круизных судах, в специальных аква-хостелах, а также в палаточных городках МЧС.

С апреля город добровольно покинули на воздушном транспорте 2166 человек из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Как пишет «Царьград», в Санкт-Петербурге с 23 ноября будут введены новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Ужесточение режима коснется в основном работы развлекательных заведений, торговых центров и учреждений культуры.

Как пишет ФАН, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 90 400 случаев заражения коронавирусом. 19 ноября, как пишет портал «Экономика сегодня», вице-премьер Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.

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