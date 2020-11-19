Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Беглов рассказал о ситуации с мигрантами в Санкт-Петербурге на фоне COVID-19
Фото: gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

Беглов рассказал о ситуации с мигрантами в Санкт-Петербурге на фоне COVID-19

Оксана Васильева

Общество

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с мигрантами в городе на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— В настоящее время миграционная ситуация в Санкт-Петербурге остается стабильной и контролируемой. Массовой концентрации иностранных граждан, не имеющих возможности вернуться в свои государства, не выявлено, — цитирует губернатора портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Губернатор рассказал, что в период пандемии, пока у приехавших нет возможности вернуться к себе на родину, мигрантов временно размещают на круизных судах, в специальных аква-хостелах, а также в палаточных городках МЧС.

С апреля город добровольно покинули на воздушном транспорте 2166 человек из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Как пишет «Царьград», в Санкт-Петербурге с 23 ноября будут введены новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Ужесточение режима коснется в основном работы развлекательных заведений, торговых центров и учреждений культуры.

Как пишет ФАН, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 90 400 случаев заражения коронавирусом. 19 ноября, как пишет портал «Экономика сегодня», вице-премьер Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Производители вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ

Санкт-Петербургкоронавирусданные по коронавирусу
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Все мнения
О проекте