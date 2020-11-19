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Губернатор: Около 22–28 процентов коронавирусных коек свободно в Московской области
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Губернатор: Около 22–28 процентов коронавирусных коек свободно в Московской области

Юлия Захарова

Общество

Около 22–28 процентов коронавирусных коек свободно в Московской области. Такие данные в четверг, 19 ноября, привел глава региона Андрей Воробьев.

— У нас свободных коек порядка 22–28 процентов, — отметил губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что за минувшие две недели количество выписанных пациентов превышает количество госпитализированных.

Ранее Воробьев заявил, что в больницах остаются порядка 12 тысяч зараженных COVID-19, из них пять процентов находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что по состоянию на 19 ноября в Подмосковье коронавирусом заражены свыше 100 тысяч человек. При этом более 73,3 тысячи пациентов выздоровели, 1856 скончались.

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больницыАндрей Воробьевкоронавирус
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