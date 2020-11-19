Премьеру исторической драмы «Грозный» покажут на телеканале «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Премьеру исторической драмы «Грозный» покажут 23 ноября на телеканале «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Как уточняется, история развернется вокруг воспоминаний одного из самых обсуждаемых русских правителей Ивана Грозного. В 1571 году после разорения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем правитель, мысленно похоронив свое царство, приступает к созданию летописи своей жизни. Его воспоминания заставляют царя вновь пережить мысли об унижении опекунов, друзей, а также о любви к жене Анастасии и ее последующей смерти.

Картина покажет перевоплощение молодого и успешного правителя, покорившего Казань и создавшего новое войско, счастливого в браке, в деспотичного тирана. Создатели драмы стремятся объяснить, как эти трансформации изменили ход русской истории.

— Мы берем за основу исторические факты, все взвешиваем и пытаемся найти какую-то среднюю позицию. Это тяжелая психологическая драма человека, которой в детстве перетерпел очень много проблем: смерть матери, унижение, жестокость. Мы рассказываем про его внутренний мир, комплексы, отношения с близкими людьми, его заблуждения, про то, как он видел этот мир и как его со временем переосознал, — рассказал режиссер Алексей Андрианов.

Роль молодого Ивана Грозного исполнит Александр Яценко, а роль зрелого правителя — Сергей Маковецкий. Также в проекте приняли участие такие актеры, как Татьяна Лялина, Виктор Сухоруков, Игорь Миркурбанов, Виталий Хаев, Виктор Добронравов и другие.

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