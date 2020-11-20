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Девелоперы продали в ТиНАО жилья на 100 миллиардов рублей с начала года
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Девелоперы продали в ТиНАО жилья на 100 миллиардов рублей с начала года

Василиса Чернявская 

Город

В Троицком и Новомосковском округах продано квартир на общую сумму 100 миллиардов рублей с начала года. Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, ТиНАО остается лидером по числу заключенных договоров долевого участия.

— С начала года здесь подписано порядка 15 тысяч таких договоров, то есть около 22 процентов от объемов всей столицы, — привел данные руководитель столичного ведомства.

В среднем в месяц общая сумма сделок превышает десять миллиардов рублей. Средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на четверть и сейчас составляет 137–140 тысяч рублей. Для сравнения: в старых границах столицы цена жилого «квадрата» на сто тысяч рублей выше. При этом в ТиНАО более 60 процентов покупателей квартир в новостройках — жители столицы.

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ТиНАОВладимир Жидкиннедвижимость
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