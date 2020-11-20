СМИ: Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку

Фото: ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ / Алексей Ерешко

Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку, пишет местная газета Аравот в пятницу, 20 ноября, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, слагающегося с себя полномочия Тонояна заменит главный советник премьер-министра республики Вагаршак Арутюнян. Он возглавлял оборонное ведомство Армении в 1999-2000 годах.

К настоящему моменту информация об отставке Тонояна не была официально подтверждена

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