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СМИ: Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку
Фото: ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ / Алексей Ерешко

СМИ: Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку

Ростислав Зубков

В мире

Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку, пишет местная газета Аравот в пятницу, 20 ноября, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, слагающегося с себя полномочия Тонояна заменит главный советник премьер-министра республики Вагаршак Арутюнян. Он возглавлял оборонное ведомство Армении в 1999-2000 годах.

К настоящему моменту информация об отставке Тонояна не была официально подтверждена

Ранее Пашинян представил дорожную карту работы властей Армении после событий в Карабахе.

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