Президент Армении заменил министра обороны
Министр обороны Армении Давид Тоноян уходит в отставку, его заменит главный советник премьер-министра республики Вагаршак Арутюнян. Соответствующие указы подписал президент страны Армен Саркисян, сообщила его пресс-служба в пятницу, 20 ноября.
Незадолго до официального распоряжения Саркисяна об этом писали армянские газеты. Теперь информация подтвердилась.
— Назначить Вагаршака Арутюняна министром обороны Республики Армения, — говорится в указе президента.
Другим указом Тоноян снимается с поста руководителя оборонного ведомства.
Арутюнян был главой Минобороны Армении в 1999–2000 годах.
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