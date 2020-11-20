Президент Армении заменил министра обороны

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Министр обороны Армении Давид Тоноян уходит в отставку, его заменит главный советник премьер-министра республики Вагаршак Арутюнян. Соответствующие указы подписал президент страны Армен Саркисян, сообщила его пресс-служба в пятницу, 20 ноября.

Незадолго до официального распоряжения Саркисяна об этом писали армянские газеты. Теперь информация подтвердилась.

— Назначить Вагаршака Арутюняна министром обороны Республики Армения, — говорится в указе президента.

Другим указом Тоноян снимается с поста руководителя оборонного ведомства.

Арутюнян был главой Минобороны Армении в 1999–2000 годах.

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