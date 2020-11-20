Прощание с режиссером Романом Виктюком началось в Москве
Прощание с народным артистом России, театральным режиссером Романом Виктюком началось в Москве. Церемония проходит в стенах Театра Виктюка.
Гроб с телом режиссера установлен на главной сцене театра. Прощание закончится в 15:00. На следующий день, 21 ноября, гроб с телом народного артиста отправят во Львов, где пройдут похороны, передает РИА Новости.
Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября. Свои соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и заслуженная артистка России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Роман Виктюк родился в 1936 году. Он имел звания народного артиста и заслуженного деятеля искусств.
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