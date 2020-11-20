Дениса Буцаева вернули на пост главы РЭО

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Денис Буцаев вновь стал генеральным директором Российского экологического оператора. Указ о его назначении размещен на сайте правительства.

— Назначить Буцаева Дениса Петровича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор», — указано в документе.

Полномочия главы РЭО вверяются на три года, уточняет кабмин.

При этом ранее также на сайте кабинета министров появилось распоряжение об отставке Буцаева с вышеуказанного поста. Тогда власти решили заменить его бывшим министром строительства и ЖКХ, аудитором Счетной палаты Михаилом Менем, однако назначение сорвалось после возбуждения уголовного дела в отношении последнего.

Задержание Михаила Меня по делу о растрате

18 ноября члены Совета Федерации единогласно одобрили задержание Михаила Меня по делу о растрате крупной суммы. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Позже в тот же день Меня задержали и предъявили ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии СК, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу для хищения бюджетных денег, которые были выделены в качестве кредита Министерством финансов РФ для поддержки Ивановской области. Михаил Мень вину в растрате не признал.

Кроме того, по данному делу были привлечены в качестве обвиняемых еще два фигуранта — бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

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