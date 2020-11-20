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Роспотребнадзор временно закрыл клинику в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Роспотребнадзор временно закрыл клинику в Москве

Кирилл Николаев

Город

Столичный Роспотребнадзор на время закрыл клинику «Чайка» за непредоставление сведений о 19 пациентах с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что клиника провела пациентам 19 тестов на коронавирус. Их результаты оказались положительными. Сведения о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора.

Наказание предусматривает приостановку деятельности на срок до 90 суток.

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