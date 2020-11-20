Приостановлена работа клиники в Крылатском за сокрытие информации о пациентах с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Крылатская улица, 15 Карта всех событий

Роспотребнадзор в Москве приостановил работу медицинского центра ООО «Спортмедицина» в Крылатском за сокрытие информации о пациентах с COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 20 ноября.

Уточняется, что забор биоматериала носоглоточных мазков у пациентов для исследования проводился на улице медсестрой у дополнительного входа в трехэтажное здание бизнес-центра на улице Крылатской, 15. Вход был соединен с процедурным кабинетом, куда заносились готовые мазки и где ставились экспресс-тесты на плашках. Под процедурный кабинет было приспособлено не соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям помещение, которое выделено из лифтового холла. Из проведенных клиникой в ноябре более 2750 исследований выделено 369 положительных результатов. При этом информация о положительных тестах была направлена в управление Роспотребнадзора по столице только в трех случаях.

В ходе расследования проверяющие установили, что в клинике выполнялись исследования на коронавирус с июня 2020 года.

Отмечается, что в связи с выявленными грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических требований на юридическое лицо ООО «Спортмедицина» составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы будут направлены в Кунцевский районный суд.

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