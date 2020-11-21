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США и Канада продлили ограничения на пересечение границы до 21 декабря
Фото: flickr.com/tgard

США и Канада продлили ограничения на пересечение границы до 21 декабря

Юлия Курганова

В мире

Канада и Соединенные Штаты продлили ограничения на пересечение совместной границы до 21 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

— Обновления по границе Канады и США: мы продлили текущие ограничения на границе еще на 30 дней. Поездки непервостепенной важности между нашими странами ограничены по меньшей мере до 21 декабря, — написал он в соцсети Twitter.

Впервые Канада и США ввели запрет на поездки непервостепенной важности из-за COVID-19 в ночь на 21 марта.

Граница между этими двумя странами является самой протяженной международной границей в мире, она составляет 8891 километр.

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