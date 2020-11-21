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Посольство РФ запросило данные о наличии россиян среди пострадавших в Висконсине
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Посольство РФ запросило данные о наличии россиян среди пострадавших в Висконсине

Виктория Родимкина

Происшествия

Российское посольство в Соединенных Штатах запросило информацию о наличии россиян среди пострадавших при стрельбе в торговом центре в штате Висконсин. Об этом пресс-служба посольства сообщила в Twitter-аккаунте в субботу, 21 ноября.

— Посольство Российской Федерации в США запросило в госдепартаменте информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в торговом центре «Мэйфейер» в городе Уоуатоса, штата Висконсин, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в пятницу, 20 ноября, восемь человек пострадали при стрельбе с торговом центре, открытую неизвестным. Об этом сообщила местная полиция в Twitter-аккаунте.

Преступник скрылся, его разыскивают. На данный момент на месте случившегося работает полиция. Перекрыты дороги вокруг школы, которая находится поблизости.

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