Несколько человек пострадали при вооруженном нападении в Оберхаузене

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В немецком городе Оберхаузен неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение на людей, сообщают местные средства массовой информации.

По неофициальным данным, несколько человек получили ножевые ранения, пострадавшие нуждаются в медицинской помощи.

Информация о мотивах нападавшего и другие подробности инцидента выясняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету WAZ.

Ранее во Франции произошла серия нападений, которые квалифицировали как террористические акты. В середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. 29 октября в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам.

2 ноября в центре Вены произошла стрельба. Глава МВД Австрии назвал случившееся терактом. Позднее он уточнил, что в результате теракта в Вене четыре человека погибли, 22 получили ранения.

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