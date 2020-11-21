В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Концентрация инфекции в верхних дыхательных путях может быть высокой за два–три дня до появления характерных для коронавируса симптомов и достаточной для заражения окружающих. Об этом сообщил заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в субботу, 21 ноября.

По ее словам, высокая концентрация инфекции в верхних дыхательных путях отмечается даже у пациентов с легкой формой COVID-19.

— Больные могут активно распространять вирус в течение первой недели после заражения. Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни, — рассказала Пшеничная.

Она отметила, что выделение жизнеспособного вируса из верхних дыхательных путей в большинстве случаев продолжается до 10 дней при легкой форме заболевания и до трех недель при средней и тяжелых формах.

Специалист отметила, что переболевший коронавирусом пациент на сегодняшний день считается безопасным для окружающих только при отрицательном тесте на COVID-19, сообщает «Российская газета».

Ранее врач предположил, как долго продлится рост числа инфицированных COVID-19. По его словам, рост числа заразившихся коронавирусом в России будет продолжаться еще в течение месяца.

Читайте также: В Москве выявили 7168 новых случаев коронавируса за сутки