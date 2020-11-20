Более 770 человек проходят лечение в больнице в Коммунарке

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В больнице в Коммунарке, где занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, находятся 774 человека. Об этом в пятницу, 20 ноября, на своей странице в социальной сети в Facebook сообщил главный врач медицинского учреждения № 40 Денис Проценко.

По его словам, за сутки в больницу поступили 53 пациента, а 103 человека были выписаны. Также зафиксировано 14 летальных исходов.

Ранее столичный Роспотребнадзор на время закрыл клинику «Чайка» за непредоставление сведений о 19 пациентах с коронавирусной инфекцией.

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