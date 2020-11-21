Более четырех тысяч человек обеспечат безопасность на футбольных матчах в Москве
Около 4,2 тысячи человек будут обеспечивать безопасность при проведении матчей чемпионата России по футболу в Москве, которые запланированы на эти выходные — 21 и 22 ноября.
Так, в субботу на стадионе в Тушине пройдет дерби «Спартак» — «Динамо», начало матча в 19:00, а в Черкизове «Локомотив» примет тульский «Арсенал». В воскресенье, 22 ноября, ЦСКА сыграет с «Сочи». Эти игры пройдут в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.
Около 4,2 тысячи человек привлекут для обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения этих игр, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.
Уточняется, что кинологи с собаками, а также работники МЧС заранее обследовали стадионы и прилегающую к ним территорию.
Ранее сообщалось, что на водоемах Москвы установили запрещающие выход на лед знаки.
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