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Более четырех тысяч человек обеспечат безопасность на футбольных матчах в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более четырех тысяч человек обеспечат безопасность на футбольных матчах в Москве

Виктория Родимкина

Город

Около 4,2 тысячи человек будут обеспечивать безопасность при проведении матчей чемпионата России по футболу в Москве, которые запланированы на эти выходные — 21 и 22 ноября.

Так, в субботу на стадионе в Тушине пройдет дерби «Спартак» — «Динамо», начало матча в 19:00, а в Черкизове «Локомотив» примет тульский «Арсенал». В воскресенье, 22 ноября, ЦСКА сыграет с «Сочи». Эти игры пройдут в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

Около 4,2 тысячи человек привлекут для обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения этих игр, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

Уточняется, что кинологи с собаками, а также работники МЧС заранее обследовали стадионы и прилегающую к ним территорию.

Ранее сообщалось, что на водоемах Москвы установили запрещающие выход на лед знаки.

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футболМЧСбезопасность
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