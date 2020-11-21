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Правительство РФ одобрило финансирование строительства хоккейной арены в Омске
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Правительство РФ одобрило финансирование строительства хоккейной арены в Омске

Юлия Захарова

Внутренняя политика

Российские власти выделят средства на возведение спортивной арены в Омске. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

— Проект распоряжения направлен на выполнение международных обязательств в части проведения в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, а также создание условий для развития хоккея, следж-хоккея, фигурного катания, шорт-трека и массового спорта в Омской области, — отметили на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, деньги направят в бюджет Омской области из резервного фонда России. Размер софинансирования озвучен не был.

Ледовый дворец строится на месте «Арены-Омск», которую снесли осенью 2019 года. Проект обойдется примерно в 12 миллиардов рублей.

Также власти РФ одобрили изменение размеров поддержки на возведение и модернизацию спортивных объектов в регионах для занятий физической культурой и спортом.

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