«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби в 15-м туре РПЛ

Фото: twitter.com / ФК «Спартак-Москва»

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби в матче Российской премьер-лиги.

Игра состоялась на «Открытие Арене» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче дальним ударом открыл полузащитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев на 79-й минуте встречи, а спустя шесть минут Роман Зобнин забил ответный мяч.

По итогам 15 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков. «Динамо» же с 27-ю очками расположилось на четвертой строчке.

В другом матче первенства московский «Локомотив» дома в меньшинстве обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота соперника отправил полузащитник Антон Миранчук.

Читайте также: Более четырех тысяч человек обеспечат безопасность на футбольных матчах в Москве