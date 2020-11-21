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Еще 75 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 75 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 8308 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в субботу, 21 ноября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки.

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