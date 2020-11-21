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Более 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве за минувшие сутки госпитализировали 1535 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале в субботу, 21 ноября.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в столице выявили 7168 новых случаев коронавируса. В больницах города к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 419 человек.

Среди новых заразившихся 43,6 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 29,1 процента — от 46 до 65 лет,10,2 процента — от 66 до 79 лет. Также 3,8 процента составляют люди старше 80 лет, 13,3 процента — дети, уточнили в оперштабе.

Ранее стало известно, что более 30 столичных заведений проверили в ночь на субботу, 21 ноября, на предмет соблюдения запрета работы по ночам.

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