Правящая партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах

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Кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» по результатам второго тура парламентских выборов в Грузии побеждают во всех 17 одномандатных округах. Об этом сообщил ЦИК республики.

Согласно опубликованным данным, каждый кандидат набрал более 87 процентов голосов избирателей. ЦИК уже подсчитал более половины голосов, обработка данных с участков еще продолжается.

Парламентские выборы проходят по новой смешанной системе, по которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной.

По результатам первого тура, который проходил 31 октября, «Грузинская мечта» набрала 48,22 процента и победила в 13 одномандатных округах. В парламент страны также прошли девять других политический партий, передает РИА Новости.

Все оппозиционные политические партии не признали итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными, они вышли на акции протеста по всей стране.

Оппозиционеры отказались от всех депутатских мандатов и объявили бойкот второму туру парламентских выборов.

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