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Рогозин оценил ролик в Сети о российской кибердеревне на Марсе
Дмитрий Рогозин отметил, что ролик раскрывает русский характер / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рогозин оценил ролик в Сети о российской кибердеревне на Марсе

Юлия Курганова

Общество

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил видеоролик о российской кибердеревне на Марсе. Своим впечатлением он поделился в Facebook.

Рогозин подчеркнул «правильность» плаката, на котором он изображен с лозунгом «Сделаем красную планету зеленой».

— Тезис экспансии России в космосе и создания благоприятной среды для обеспечения экспедиций человека на других планетах соответствует нашему пониманию целей и задач, — прокомментировал он ролик.

Глава Роскосмоса добавил, что в видео хорошо раскрывается «русский характер, парадоксально сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне».

Юмористический ролик «Русская кибердеревня» появился на YouTube 19 ноября. В нем житель деревни на ломаном английском языке рассказывает о своей жизни в окружении роботов. За два дня видео набрало более двух миллионов просмотров.

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Дмитрий Рогозиндеревняролик
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