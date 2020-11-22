«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе 22 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области в воскресенье, 22 ноября, из-за сильного ветра, его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

— Москва: ветер. Порывы до 17 метров в секунду. Период предупреждения с 10:00 до 22:00 22 ноября, — сказано в сообщении.

Также в указанное время «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Московской области, передает агентство «Москва».

Ранее москвичей предупредили о сильном снегопаде в ближайшие дни. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что причиной погодных явлений станет циклон «Сара». Осадки в виде снега сохранятся вплоть до понедельника, при этом видимость составит менее одного километра.

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