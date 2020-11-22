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«Божественна»: фанаты восхитились откровенными фото Юлии Ковальчук
Юлия Ковальчук предстала в неожиданном образе / Фото: instagram.com/juliakovalchuk/

«Божественна»: фанаты восхитились откровенными фото Юлии Ковальчук

Юлия Курганова

Звезды

Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в Instagram откровенные снимки семилетней давности. В публикации она написала о своих достижениях последних лет.

— За это время я успела: родить дочь (что самое важное), сохранить вес в том же объеме, записать более 20 песен, также не любить фотографироваться, как семь лет назад, любить мужа еще больше, не убить мужа, собрать 1,2 миллиона верных мне подписчиков, усовершенствовать свои блинчики до толщины в два миллиметра, категорически не помнить плохое, так как с памятью у меня неважно, — отметила певица.

«Божественна»: фанаты восхитились откровенными фото Юлии КовальчукФото: instagram.com/juliakovalchuk/

Многие поклонники знаменитости пришли в восторг от откровенных кадров кумира. Они написали, что Ковальчук за семь лет совсем не изменилась и остается в прекрасной форме. Но нашлись и те, кому пришлись не по душе, по их мнению, слишком пикантные снимки звезды.

«А еще Юля за семь лет совершенно не изменилась внешне. Ведьма, не иначе»; «Божественна»; «Юль, не слишком откровенно?» — оставили комментарии пользователи.

Ранее Чумаков рассказал о «перманентном кризисе» в браке с певицей Ковальчук. Он сравнил человека со всадником, который сидит на коне, олицетворяющем жизнь. Кризис выступает кнутом, чтобы человек мог двигаться в ту сторону, куда ему необходимо.

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откровенные фотопоклонникиЮлия Ковальчук
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