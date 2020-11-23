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Глава Подмосковья продлил на неделю действие ограничительных мер
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин

Глава Подмосковья продлил на неделю действие ограничительных мер

Татьяна Плотникова

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении срока действия запрета массовых мероприятий в регионе с участием зрителей.

Документ вносит изменения в предыдущее постановление, которым был установлен запрет на проведение «спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан» до 22 ноября.

Запрет продлевается до 29 ноября. До этого же дня продлен срок действия запретана посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, за исключением прогулок на их территориях.

Дистанционный формат обучения для студентов подмосковных вузов и колледжей действует также до 29 ноября, студенческие проездные билеты в указанный период будут заблокированы, сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Ранее министр спорта региона Роман Терюшков предупредил, что зрителей не будут допускать на спортивные мероприятия в Московской области до 29 ноября. Он также выразил надежду на стабилизацию эпидемиологической ситуации к февралю-марту и возвращение части зрителей на стадионы.

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