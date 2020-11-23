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СМИ: Семнадцать депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

СМИ: Семнадцать депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Семнадцать депутатов городской думы Хабаровска, в том числе председатель палаты, покинули ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте в понедельник, 23 ноября.

— Вышли из партии ЛДПР 17 депутатов во главе с председателем, подтверждаю, решение принято сегодня, — заявил источник.

Он отметил, что это решение стало личным для депутатов. Они это сделали по внутренним убеждениям, так как не согласны с действиями регионального отделения фракции, с политикой, которой они придерживаются.

Кроме того, по словам источника, эти депутаты будут оставаться беспартийными.

На сегодняшний день в городской думе региона интересы ЛДПР представляют 15 депутатов из 35.

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