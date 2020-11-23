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Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Общество

В столице за минувшие сутки госпитализировали 1341 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в понедельник, 23 ноября.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в столице выявили 6866 новых случаев COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 429 человек.

Среди новых заразившихся 42,3 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 31,2 процента — от 46 до 65 лет, 10,5 процента — от 66 до 79 лет. Также 3,9 процента составляют люди старше 80 лет, 12,1 процента — дети, уточнили в оперштабе.

Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за суткиФото: Оперштаб

Ранее вирусологи перечислили главные ошибки при сдаче теста на COVID-19.

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