В Минпросвещения сообщили, что массовых вспышек COVID-19 в школах России нет
В школах России нет массовых вспышек коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник, 23 ноября.
— Массовых вспышек в школах нет, — цитирует министра ТАСС.
По словам Сергея Кравцова, отмена ЕГЭ в России пока не обсуждается. Кроме того, решение о проведении новогодних утренников в школах и детсадах остается за главами регионов.
Министр просвещения РФ добавил, что все зависит от эпидемиологической ситуации, подобные решения будут принимать региональные оперативные штабы.
Ранее в Минпросвещения сообщили, что большему риску заболеть коронавирусной инфекцией подвергаются преподаватели, а не школьники.
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