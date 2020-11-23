В Минпросвещения сообщили, что массовых вспышек COVID-19 в школах России нет

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В школах России нет массовых вспышек коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник, 23 ноября.

— Массовых вспышек в школах нет, — цитирует министра ТАСС.

По словам Сергея Кравцова, отмена ЕГЭ в России пока не обсуждается. Кроме того, решение о проведении новогодних утренников в школах и детсадах остается за главами регионов.

Министр просвещения РФ добавил, что все зависит от эпидемиологической ситуации, подобные решения будут принимать региональные оперативные штабы.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что большему риску заболеть коронавирусной инфекцией подвергаются преподаватели, а не школьники.

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