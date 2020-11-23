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В Москве открылся VI Национальный чемпионат «Абилимпикс»
Фото: Пресс-служба VI Национального чемпионата «Абилимпикс»

В Москве открылся VI Национальный чемпионат «Абилимпикс»

Юлия Ямпольская

Город

Церемония открытия VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошла на закрытой площадке киностудии «Амедиа» в дистанционном формате. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе чемпионата.

Отмечается, что участников мероприятия поприветствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что чемпионат смог развиться в нашей стране. На данный момент мероприятие стало частью большой работы государства по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья.

На церемонии открытия также выступила советник президента России Александра Левицкая. Она пожелала участникам удачи и успехов в соревновательной программе, а также отметила важность проведения деловой программы чемпионата, где будут затронуты актуальные вопросы.

Слова напутствия участникам высказал первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. По его мнению, благодаря чемпионату «Абилимпикс» инвалидность не является барьером, а наоборот, помогает в самореализации участников.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак поприветствовал всех участников от лица правительства Москвы и мэра столицы Сергея Собянина, а также заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. Он отметил, что «Абилимпикс» завоевал абсолютный авторитет в России.

Несмотря на дистанционный формат, участники смогли познакомиться друг с другом, а также поблагодарить педагогов, экспертов и волонтеров чемпионата.

На церемонии открытия транслировались видеоролики с историями об успехах участников конкурсов «Абилимпикс». Также на церемонии открытия выступили артисты российской эстрады с концертными номерами.

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