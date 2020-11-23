Более 62 тысяч масок купили пассажиры у водителей Мострансавто с мая

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 62 тысяч одноразовых масок приобрели пассажиры у водителей Мострансавто с мая 2020 года. Об этом в понедельник, 23 ноября, рассказали в пресс-службе перевозчика.

— Жители и гости Московской области приобрели свыше 62 тысячи одноразовых защитных масок у водителей автобусов Мострансавто с начала масочного режима, который действует в регионе с мая, — отметили представители предприятия.

При этом осенью спрос на средства индивидуальной защиты вырос по сравнению с первыми месяцами действия ограничений. Так, с начала сентября жители региона купили свыше 27,5 тысячи масок в будние дни, с начала ноября — уже порядка восьми тысяч изделий.

В Мострансавто напомнили, что стоимость маски составляет 5 рублей, для пассажиров доступна наличная и безналичная оплата.

Как подчеркнул перевозчик, граждане, в основном, осуществляли оплату с помощью банковских карт: за семь месяцев было произведено практически 30 тысяч операций. Также покупки оплачивались картой «Стрелка» (15 тысяч операций), передает агентство городских новостей «Москва».

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