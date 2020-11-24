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Опрос показал, какое место россияне считают идеальным для встречи Нового года
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Опрос показал, какое место россияне считают идеальным для встречи Нового года

Татьяна Плотникова

Общество

Большинство, 54 процента, россиян, принявших участие в опросе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, считают, что встречать Новый год следует исключительно дома.

При этом 30 процентов респондентов обязательно собираются с семьей и близкими людьми, а 13 процентов стараются выезжать на дачу или в загородный дом.

Шесть процентов участников исследования хотели бы встретить Новый год в уютном доме в заснеженных горах, два процента мечтают о зимней сказке. Семь процентов, напротив, выбрали бы что-то без снега или рядом с морем или океаном.

В целом 25 процентов участников опроса заявили, что важно встречать Новый год именно за рубежом.

В определенных российских городах и местностях предпочитают отмечать праздник шесть процентов опрошенных. Среди идеальных направлений — Москва, Сочи, Красная Поляна, Карелия и Домбай, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку страны выбрали в Подмосковье.

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