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Около 116 миллиардов рублей получили медики РФ за работу с пациентами с COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около 116 миллиардов рублей получили медики РФ за работу с пациентами с COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Российские медики, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, уже получили около 116 миллиардов рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник, 24 ноября.

Она отметила, что стимулирующие выплаты производились на протяжении всего периода пандемии медикам, водителям скорых и другим работникам, задействованным в оказании помощи пациентам с COVID-19.

— Они (выплаты — прим. «ВМ») были произведены в сумме почти 116 миллиардов рублей. Еще более 67,6 миллиарда рублей выплачено медицинским работникам и лицам из групп риска, — сказала Татьяна Голикова.

Она напомнила, что за ноябрь медики должны получить выплаты до 15 декабря этого года, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирус носит сезонный характер.

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